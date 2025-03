La Neuchâtel Hockey Academy s'accroche à l'élite

La Neuchâtel Hockey Academy est face à son destin : elle entame les play-out de Women’s League face à Langenthal ce samedi aux patinoires du Littoral. Les deux équipes se battront dans une série au meilleur des cinq pour conserver leur ticket au sein de l’élite suisse du hockey sur glace féminin. Septième au terme de la saison régulière, la NHA a en effet raté pour une place sa qualification pour les play-off.

L’équipe de Yan Gigon recule dans la hiérarchie nationale, tout simplement parce que la configuration du championnat évolue. Les grands clubs du pays s’intéressent de plus en plus à la Women’s League. La preuve : les six premières équipes du classement représentent des clubs qui évoluent également en National League masculine. Pour la petite histoire, ce sont les hockeyeuses du CP Berne qui ont terminé en tête de la saison régulière devant les Zougoises : « Cela devient compliqué de régater avec ces clubs qui amènent beaucoup plus d’argent dans la Ligue. L’encadrement est devenu professionnel alors que chez nous, cela reste bénévole ». Si Yan Gigon tire ce constat, ce n’est pas pour se plaindre. Il fait simplement remarquer que le hockey sur glace féminin dispose aujourd’hui de plus de moyens et que les joueuses en profitent : « Les joueuses méritent d’avoir, si ce n’est des gros salaires, au moins des petites rétributions pour tout ce qu’elles font. Mais pour nous, il est évident que c’est difficile. »