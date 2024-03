La NHA dos au mur

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour la NHA. Après la défaite de samedi dans l’acte I de la demi-finale des play-off de Women’s League, la Neuchâtel Hockey Academy s’est à nouveau inclinée face au CP Berne dimanche sur le score de 4-1. Les joueuses de Yan Gigon ont été prises à froid aux patinoires du Littoral en encaissant le 1-0 dans la première minute de jeu. Elles ont ensuite manqué de réussite et ont couru après le score. La seule réussite neuchâteloise dans cet acte II a été marquée par Gaëlle Bourquin à la 51e minute. La NHA est à présent menée 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches et se retrouve dos au mur. Elle devra s’imposer samedi prochain à Berne (13h) pour ne pas se retrouver en vacances. /comm-lgn