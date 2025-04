Hischier et Meier brillent face aux Rangers

New Jersey a cueilli un succès précieux dans l'optique d'une place en play-off samedi en NHL.

Les Devils se sont imposés 4-0 face à leurs grands rivaux, les New York Rangers, grâce notamment à 3 points de Nico Hischier et à 2 buts de Timo Meier.

La franchise de Newark a forcé la décision dans la période médiane. Timo Meier a ouvert la marque à la 31e, signant en supériorité numérique sa 23e réussite de la saison d'un slap puissant. Huitante-sept secondes plus tard, Jesper Bratt a doublé la mise en infériorité numérique.

Crédité d'un assist sur ces deux buts, Nico Hischier a scellé le score dans une cage vide à la 57e minute pour afficher désormais 66 points - dont 35 buts - à son compteur 2024/25. Timo Meier avait trouvé une deuxième fois la faille 71 secondes plus tôt pour assommer les Rangers.

Cette victoire, leur troisième d'affilée, permet aux Devils de faire un pas supplémentaire vers les play-off. Troisièmes de la Metropolitan Division, ils comptent 10 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les Rangers, lesquels ont encore six matches à disputer en saison régulière, et 12 sur Columbus qui avait encore huit matches au programme samedi.

