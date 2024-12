À mi-parcours, la NHA sait qu’elle peut mieux faire

Les fêtes arrivent à point nommé pour la Neuchâtel Hockey Academy. Après 19 rondes de Women’s League de hockey sur glace, les Neuchâteloises sont avant-dernières avec 11 petits points au compteur. Autant dire loin de leur objectif fixé en début de saison, à savoir une participation au play-in et rallier le Final Four de la Coupe de Suisse. La troupe de Yan Gigon est également la pire défense du championnat avec 84 goals encaissés, soit une moyenne de 4,42 buts par match-a. « On n’est pas là où on pensait être. On visait la cinquième ou la sixième place, pas la septième. On voit qu’avec les forces en présence c’est plus compliqué », soupire le coach de la NHA Yan Gigon.