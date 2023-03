Le CP Fleurier, 26 ans après

« Nous sommes prêts à faire ce pas ». Le président du CP Fleurier l’assure, son équipe n’a pas accepté la promotion en 1re ligue de hockey sur glace pour la quitter en fin d’exercice. « C’est l’aboutissement de notre travail réalisé depuis 2012 », poursuit Sven Renaud.

Pourtant, il y a quelques jours encore, le club vallonnier se voyait encore militer quelques mois au moins à l’échelon inférieur.





Un appel qui change tout

Il y a deux semaines, le CP Fleurier s’incline 1-0 face à Star Chaux-de-Fonds lors de l’acte V de la finale des play-off du groupe ouest de 2e ligue. Un résultat synonyme de défaite 3-2 dans la série et d’une fin de saison pour les joueurs de Nicolas Motreff.

Mais quelques jours plus tard, le président du club reçoit un coup de téléphone. « La ligue m’a appelé pour m’expliquer qu’à la suite de nombreux désistements du côté alémanique, personne ne voulait monter. Il m’a demandé si on était intéressé par une promotion », relate Sven Renaud. « On digérait à peine la défaite et on a eu seulement quelques jours pour se décider », se remémore le président.