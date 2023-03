C’est fini pour Star Chaux-de-Fonds

La saison est terminée pour le HC Star Chaux-de-Fonds. Il a perdu mardi soir le match décisif de la finale romande des play-off de 2e ligue de hockey sur glace face au HC Vallée de Joux. En déplacement sur glace vaudoise, devant 753 spectateurs, les Stelliens se sont inclinés sur un score clair et net : 8-2. Ils perdent cette série au meilleur des trois par deux victoires à zéro.

Vallée de Joux a fait parler la poudre dès le départ, marquant un premier but après à peine plus d’une minute de jeu. Star ne s’est pas laissé faire : il a enchaîné deux réussites, signées Fabrice Maillat et David Bozzo, jusqu’à mener au score. Mais les Vaudois n’ont pas tardé à égaliser, avant de prendre le contrôle offensif de la partie et de ne plus le lâcher. /jhi