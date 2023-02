Et encore une victoire pour le leader Star Chaux-de-Fonds

Les meilleurs s’imposent : c’est ainsi que l’on peut résumer la soirée de 2e ligue de hockey sur glace. Le leader du championnat, le HC Star Chaux-de-Fonds, est allé s’imposer 3-0 mardi sur la patinoire de Franches-Montagnes, devant 73 spectateurs. Les trois buts stelliens ont été marqués par Lionel Houriet (à deux reprises) et Alain Oppliger.





Fleurier déroule

En parallèle, le deuxième du classement, le CP Fleurier, a triomphé à domicile. Devant 151 spectateurs, il est venu à bout de Neuchâtel Young Sprinters 6-3. Du côté de l’équipe du Val-de-Travers, Jeff Berger a ouvert le score, suivi par Alan Pulzer. YS a ensuite répliqué avec deux buts de Mikael Rappo et un de Steve Ferry. Il a fallu attendre le troisième tiers-temps pour que Fleurier se ressaisisse et creuse l’écart avec des réussites signées Enzo Dell’Orifice (par deux fois), Lyonel Richter et Victor Gudel.

Star Chaux-de-Fonds domine le classement avec 50 points, suivi par Fleurier avec 43 unités. Neuchâtel Young Sprinters pointe au cinquième rang, avec 26 points dans son escarcelle. /jhi