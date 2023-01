Star Chaux-de-Fonds reprend la tête

La soirée a été belle pour le HC Star Chaux-de-Fonds. Samedi soir, les hommes de Loïc Lachat se sont largement imposés contre Trois-Chênes sur le score de 10-1, en 2e ligue de hockey sur glace. Ces dix buts ont été inscrits par huit joueurs différents. Cette bonne opération en terres genevoises permet à Star Chaux-de-Fonds de reprendre la tête du groupe 1 au CP Fleurier.

Les Vallonniers se sont dans le même temps inclinés 4-3 après prolongations à domicile contre Meyrin. Une rencontre tendue qui a été marquée par plusieurs bagarres. La plus importante a été enregistrée en prolongations après le but final, où six joueurs, dont quatre Fleurisans, ont été punis. Les trois buts du CP Fleurier ont été signés par Evan Colo, Florent Marthaler et Victor Gudel.

Au classement, Fleurier talonne Star Chaux-de-Fonds avec deux points de retard et un match en moins. Les deux équipes se retrouvent d’ailleurs samedi 14 janvier à 18h dans les Montagnes neuchâteloises. /swe