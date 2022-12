Fleurier s’impose au Locle

Le face-à-face neuchâtelois de 2e ligue de hockey sur glace a tourné à l’avantage du CP Fleurier, mercredi soir. Devant 37 spectateurs à la Patinoire du Communal, il a battu le HC Le Locle 3-1. Les Fleurisans ont ouvert le score avant la deuxième minute de jeu, par Sacha Volery, avant une égalisation signée du Loclois Alexis Perret une dizaine de minutes plus tard. Ils ont creusé l’écart avant la fin du premier tiers (un but de Victor Gudel), avant de marquer le dernier but de la partie, signé Florent Marthaler, au terme d’un deuxième tiers-temps agité.

Au classement, Fleurier est deuxième avec 29 points, à trois points du leader Star Chaux-de-Fonds. Le Locle, toujours zéro point, est lanterne rouge. Les prochains matchs : Fleurier reçoit Moutier le mercredi 4 janvier à 20h30, le HC Le Locle se déplace sur la glace de Villars le samedi 7 janvier à 20 heures. /jhi