Star et Young Sprinters s’imposent à l’extérieur

Une bonne soirée pour les clubs neuchâtelois de 2e ligue de hockey sur glace. Mardi soir, les deux formations engagées se sont imposées.

C’est le cas de Star Chaux-de-Fonds : sur la patinoire du HC Vendlincourt, devant 23 spectateurs, les Stelliens l’ont emporté 5-3. Alors que les Jurassiens avaient ouvert le score et menaient 2-0 après les dix premières minutes de jeu, les Chaux-de-Fonniers ont renversé la tendance et fait parler la poudre. Leurs réussites ont été l’œuvre de Kevin Baumberger (à deux reprises), Dylan Pecaut, Danick Daucourt et Noah Frésard.

Dans le même temps, et également à l’extérieur, Neuchâtel Young Sprinters a mis fin à une série de défaites en venant à bout d’Erguël 2-1. Là aussi, c’est le club qui évoluait à domicile qui a ouvert le score, avant que la formation neuchâteloise finisse par s’imposer. Les buts de YS ont tous les deux été signés Laurent Molliet.





Cap sur 2023

Au classement, Star est toujours au premier rang, avec 32 points. Young Sprinters se classe troisième, avec 23 points au compteur, derrière le CP Fleurier.

En ce qui concerne la suite du championnat, c’est rendez-vous à l’année prochaine. Young Sprinters reçoit Vendlincourt le mardi 3 janvier à 21 heures. Star se déplace sur la glace de Trois-Chêne le 7 janvier à 20h50. /jhi