Un revers pour Star Chaux-de-Fonds

Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est cassé les dents sur le HC Vallée de Joux vendredi en 2e ligue de hockey sur glace. Les Stelliens se sont inclinés dans la patinoire de leur adversaire 4-2. Et pourtant, ils menaient 1-0 au terme du premier tiers-temps à la suite d’une réussite de Danick Daucourt et même 2-1 à la mi-match grâce au deuxième but de David Bozzo. Mais les Vaudois ont réussi à renverser la vapeur dans le dernier tiers-temps.

Au classement de son groupe, le HC Star Chaux-de-Fonds demeure leader avec 6 points d’avance sur le CP Fleurier, mais aussi trois matches en plus. /mne