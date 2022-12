Star malmène Le Locle

Une troisième victoire de suite pour le HC Star Chaux-de-Fonds dans le championnat de 2e ligue de hockey sur glace. Jeudi soir à la Patinoire des Mélèzes, devant 35 spectateurs, les Stelliens ont sévèrement corrigé le HC Le Locle. La partie s’est soldée sur un cinglant 10-3. On en était déjà à 5-2 au terme du premier tiers. Du côté de Star, les buts ont été marqués par David Bozzo (par deux fois), Dylan Pecaut, Fabrice Maillat (à trois reprises), Kevin Baumberger, Lionel Houriet, Morgan Vaucher et Gaëtan Joray. Les buts du Locle ont été signés Evab Dubois-dit-Cosandier, Raphaël Erb et Nolan Humbert-Droz.







Le premier contre le dernier

Le classement reflète bien l’asymétrie entre les deux formations : Star Chaux-de-Fonds est en tête avec 26 points, alors que Le Locle, qui n’a remporté aucune victoire cette saison, ferme la marche avec zéro point.

Les prochains rendez-vous : Star reçoit Erguël mardi à 20h30, Le Locle se déplace sur la patinoire de Moutier le même jour, mais à 20h15. /jhi