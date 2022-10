Les trois points pour Star et Fleurier

Une soirée réussie pour les clubs neuchâtelois engagés en 2e ligue de hockey sur glace. À domicile, Star Chaux-de-Fonds a battu 7-4 Moutier. Le CP Fleurier a lui pris le meilleur sur Franches-Montagnes 4-2.





Match serré aux Mélèzes

Sur leur glace, les Stelliens ont dû se défaire d'une coriace équipe bernoise, pour finalement faire la différence en toute fin de match. Piqués au vif par l'ouverture du score prévôtoise dès la 3e minute du jeu, les Chaux-de-Fonniers ont répliqué 38 secondes plus tard par Alain Oppliger. Fabrice Maillat (9e) et Danick Daucourt (19e) alourdissaient la marque en fin de tiers. Puis tout était à nouveau à refaire à la mi-match, lorsque Maël Seuret et Jonas Eggler remettaient les compteurs à égalité en 133 secondes. Le jeu est resté serré jusqu'aux réussites de Lionel Houriet et Fabrice Maillat dans les deux dernières minutes de jeu.





Une bonne entame de match pour Fleurier

Le CP Fleurier a quant a lui bien commencé sa partie sur la glace de Franches-Montagnes. Le score était déjà de 2-0 pour les Chats après le premier tiers grâce à des réussites de Victor Gudel (9e) et Gabin Dubois (18e). Kenny Huguenin et Florent Marthaler ont encore fait la différence dans le troisième tiers-temps.

Star Chaux-de-Fonds et le CP Fleurier se positionnent en tête du groupe romand de 2e ligue. Les Stelliens, leaders, comptent quatre points d'avance sur les Vallonniers. Neuchâtel Young Sprinters et Le Locle s'affrontent dimanche soir. /lre