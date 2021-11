Fleurier et Le Locle victorieux

Le Locle a livré une partie folle. Le club de hockey sur glace de la Mère Commune a pris le meilleur samedi soir à domicile sur les Genevois de Trois-Chênes 9-5 en 2e ligue. Menés 4-2 après la première période, les Loclois ont signé un deuxième tiers magistral en inscrivant la bagatelle de six buts avant de tranquillement gérer leur avance. Plus tard dans la soirée, Fleurier a imité son voisin du Haut en dominant à l’extérieur Bulle-La Gruyère 4-2. Les Chats valloniers ont construit leur succès durant les deux premières périodes. Enfin, Star Chaux-de-Fonds n’a pas pu se joindre à la fête. Les Stelliens ont été défaits sur la route par Monthey-Chablais 3-2 aux tirs au but. Malgré cette défaite, Star Chaux-de-Fonds occupe le deuxième rang avec trois points de retard sur le leader Tramelan, mais également un match de moins. Fleurier et Le Locle restent en embuscade aux sixième et quatrième place. /dpi