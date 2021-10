Le HC Star et le HC Locle corrigés

Le HC Locle et le HC Star Chaux-de-Fonds ont tous les deux subi des revers mortifiants samedi à l’extérieur en 2e ligue de hockey sur glace. Star Chaux-de-Fonds s’est fait corrigé par le HC Moutier. Les Stelliens ont en effet été battus par 11-4 dans la patinoire de leur adversaire. Ils se sont surtout écroulés en fin de match, en encaissant pas moins de six buts dans les 14 dernières minutes de la partie. Le score était en effet encore de 5-3 après 46 minutes jeu. Thibault Tanner, Morgane Vaucher et David Simonin par deux fois ont inscrits les buts chaux-de-fonniers.

Destin identique pour les Loclois

Le HC Le Locle ne s’est pas montré non plus à son avantage dans la patinoire du HC Tramelan. Il s’est incliné 6-1. Menés 1-0 à l’issue du premier tiers temps, les Loclois ont perdu pied dans la deuxième période en encaissant quatre buts. Ils ont inscrit le but de l’honneur par Théo Danzinelli à la 53e minute.

Au classement du groupe, toutes les équipes comptabilisent cinq matches. Le HC Star Chaux-de-Fonds conserve la tête avec deux points d’avance sur le HC Tramelan et trois sur le HC Le Locle. /mne