Débuts victorieux pour le HC Le Locle

Douze buts inscrits et à la fin une victoire pour le HC Le Locle. L'équipe de Michaël Lüthi a commencé du bon patin son championnat de 2e ligue. Elle s'est imposée 7-5 face à Franches-Montagnes samedi soir dans le Jura.

La rencontre entre Taignons et Loclois a été très indécise. Le Locle pensait sûrement avoir fait le plus dur en menant de trois longueurs 4-1 à la 24e minute de jeu. Et pourtant, les Jurassiens ont remis les compteurs à zéro en tout début de dernière période.

Ce sont finalement Joan Siegrist et Dylan Robert qui ont donné un avantage définitif en scorant à deux reprises en 17 secondes dans la 56e minute de jeu. /lre