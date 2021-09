Pas de miracle pour Alexandre Balmer

Alexandre Balmer échoue aux portes du top 20 lors de la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme espoirs disputée vendredi dans les Flandres. Le Chaux-de-Fonnier a signé le 22e temps d’une course remportée par l’Italien Filippo Baroncini en 3 heures 37 minutes et 36 secondes. Le meilleur temps dans le camp helvétique est revenu à Fabio Christen qui termine quinzième.

Alexandre Balmer s’était déjà classé 19e du contre la montre lundi, aux côtés du Vaudruzien Valère Thiébaud (24e). /lre