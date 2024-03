Alexandre Balmer change de cap

Alexandre Balmer a longtemps cogité avant de prendre une autre direction. Sans équipe, sans coach et aussi à la suite du décès de son père – son premier entraîneur – il n’a pas pour autant cessé de s’entraîner durant cet hiver : « Il m’est arrivé de rouler 42 heures par semaine. Mais sans exagérer. J’ai toujours veillé à ma récupération et mon alimentation. Je me suis concentré à développer ma puissance absolue et non pas à perdre du poids. J’ai gagné en puissance ».