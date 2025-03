Les grands rendez-vous italiens d'Alexandre Balmer

Alexandre Balmer en piaffe d’impatience. Son premier grand objectif de la saison se rapproche à grands pas. Le cycliste chaux-de-fonnier sera au départ de la Strade Bianche, samedi 8 mars à Sienne, en Toscane. Cette épreuve est inscrite au calendrier du World Tour, elle rassemble les principaux groupes sportifs professionnels de la planète. Si Alexandre Balmer se frottera à du costaud, il est aussi très motivé par cette course au caractère particulier, qui n’est pas sans lui rappeler ses origines de vététiste : « Cette épreuve a pour particularité de se tenir sur des chemins blancs ; il y a des montées raides et derrière des descentes techniques, sur chemins blancs. Cela ressemble un peu au VTT. C’est vraiment la seule course de l’année à laquelle je tenais absolument à participer », s’enthousiasme Alexandre Balmer. « Pour le reste, toutes les autres courses sont belles à faire. »

La Strade Bianche ne s’aborde pas comme une compétition sur route traditionnelle. Le revêtement n’est généralement pas asphalté. Sur ce terrain « miné », il est plus délicat de développer une stratégie d’équipe et de rouler en peloton compact : « Il y a beaucoup plus de nervosité dès le départ. Comme à Paris – Roubaix, cela frotte sur chaque secteur, cela bataille, c’est très usant. Si on se retrouve derrière, on fait l’élastique. » La Strade Bianche comprend 213 kilomètres, elle n’offre aucune perspective de récupération : « On sait déjà qu’on finira mort. ».