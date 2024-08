Alexandre Balmer sur le podium du Grand Raid

Alexandre Balmer joue les premiers rôles à Verbier ! Le cycliste chaux-de-fonnier a pris la deuxième place de la 34e édition du Grand Raid VTT. Parti de Grimentz à l’aube samedi, le Neuchâtelois a rejoint Verbier après 125 kilomètres, plus de 5'000 mètres de dénivelé et 6h07’30’’ d’efforts. Alexandre Balmer a toutefois dû s’avouer vaincu face à l’Allemand Andreas Seewald, triple tenant du titre. Ce dernier a franchi la ligne d’arrivée avec près de dix minutes d’avance sur le Chaux-de-Fonnier pour empocher un cinquième succès dans l'épreuve.

Autre Neuchâtelois en lice sur le grand parcours de ce Grand Raid 2024, le Loclois Loïc Blanc a terminé 11e samedi en 6h35’59’’.





Pauline Roy voit triple !

Sur un plus petit parcours de 68 kilomètres, la Neuchâteloise Pauline Roy a mis tout le monde d’accord. Partie depuis Hérémence, elle a rejoint Verbier en 4h42’17’’ pour s’imposer avec plus de 16 minutes d’avance sur sa première poursuivante, Naika Racheter, de Mont-Soleil. Déjà vainqueure en 2022 et 2023, Pauline Roy remporte pour la troisième fois consécutive cette compétition. /gjo