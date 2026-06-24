Émission spéciale Coupe du monde : Steve Von Bergen

La Suisse affronte le Canada ce mercredi à 21h pour son troisième match de la Coupe du monde de football. Après le nul 1-1 contre le Qatar et sa victoire 4-1 contre la Bosnie, les hommes de Murat Yakin se frottent à l’un des pays hôtes, le Canada. À l’occasion de notre troisième émission spéciale de la Coupe du monde, RTN se rend dans une nouvelle fanzone. Cette fois, l’émission a lieu à la Canebière, à Neuchâtel, de 17h à 18h. On détaille cette rencontre et les dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’ancien international suisse Steve Von Bergen.