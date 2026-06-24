Émission spéciale Coupe du monde : Steve Von Bergen

La Coupe du monde de football bat son plein au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Notre émission spéciale, en direct de la Canebière à Neuchâtel, se plonge dans la compétition. Au menu ce mercredi : la rencontre entre la Suisse et le Canada avec l’ancien international suisse Steve Von Bergen.
La Suisse affronte le Canada ce mercredi à 21h pour son troisième match de la Coupe du monde de football. Après le nul 1-1 contre le Qatar et sa victoire 4-1 contre la Bosnie, les hommes de Murat Yakin se frottent à l’un des pays hôtes, le Canada. À l’occasion de notre troisième émission spéciale de la Coupe du monde, RTN se rend dans une nouvelle fanzone. Cette fois, l’émission a lieu à la Canebière, à Neuchâtel, de 17h à 18h. On détaille cette rencontre et les dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’ancien international suisse Steve Von Bergen.
Suisse – Canada, un match décisif qui aura lieu au BC Place de Vancouver. Les deux équipes comptent quatre points après deux matches, mais le Canada possède une meilleure différence de buts. Une victoire est donc nécessaire pour que la Suisse termine en tête du groupe, alors qu’un match nul suffit aux Canadiens. Les Suisses devront se montrer efficaces devant le but et oser prendre le jeu à leur compte s’ils entendent l’emporter ce mercredi.
Se méfier du Canada
La tâche s’annonce délicate dans un stade acquis à la cause des joueurs à la feuille d’érable. Lors de leur large victoire 6-0 contre le Qatar, plus de 52’000 supporters avaient porté le Canada à Vancouver. Les Nord-Américains ont aussi prouvé lors de cette rencontre qu’ils disposaient d’une équipe capable de rivaliser avec la Nati, favorite du groupe avant le tournoi.
Parole aux fanzones
Tout au long de la compétition, de nombreuses fanzones accueilleront les amateurs de ballon rond dans notre région. Ce mercredi, c’est à la Canebière, à Neuchâtel, que RTN a posé ses valises pour son émission spéciale. Cette fanzone est mise en place à l’occasion de presque tous les matches de ce Mondial.
Pour le 16e de finale de la Suisse à cette Coupe du monde, RTN vous concoctera une nouvelle émission spéciale en directe de l'Autonova Fanzone de Salavaux. /yca