Émission spéciale Coupe du monde : Steve Von Bergen

La Coupe du monde de football bat son plein au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Notre ...
Émission spéciale Coupe du monde : Steve Von Bergen

La Coupe du monde de football bat son plein au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Notre émission spéciale, en direct de la Canebière à Neuchâtel, se plonge dans la compétition. Au menu ce mercredi : la rencontre entre la Suisse et le Canada avec l’ancien international suisse Steve Von Bergen.

Détail de la rencontre et des dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’ancien international suisse Steve Von Bergen. Détail de la rencontre et des dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’ancien international suisse Steve Von Bergen.

La Suisse affronte le Canada ce mercredi à 21h pour son troisième match de la Coupe du monde de football. Après le nul 1-1 contre le Qatar et sa victoire 4-1 contre la Bosnie, les hommes de Murat Yakin se frottent à l’un des pays hôtes, le Canada. À l’occasion de notre troisième émission spéciale de la Coupe du monde, RTN se rend dans une nouvelle fanzone. Cette fois, l’émission a lieu à la Canebière, à Neuchâtel, de 17h à 18h. On détaille cette rencontre et les dernières infos liées au Mondial avec notre invité, l’ancien international suisse Steve Von Bergen.

Suisse – Canada, un match décisif qui aura lieu au BC Place de Vancouver. Les deux équipes comptent quatre points après deux matches, mais le Canada possède une meilleure différence de buts. Une victoire est donc nécessaire pour que la Suisse termine en tête du groupe, alors qu’un match nul suffit aux Canadiens. Les Suisses devront se montrer efficaces devant le but et oser prendre le jeu à leur compte s’ils entendent l’emporter ce mercredi.

Se méfier du Canada

La tâche s’annonce délicate dans un stade acquis à la cause des joueurs à la feuille d’érable. Lors de leur large victoire 6-0 contre le Qatar, plus de 52’000 supporters avaient porté le Canada à Vancouver. Les Nord-Américains ont aussi prouvé lors de cette rencontre qu’ils disposaient d’une équipe capable de rivaliser avec la Nati, favorite du groupe avant le tournoi.

Parole aux fanzones

Tout au long de la compétition, de nombreuses fanzones accueilleront les amateurs de ballon rond dans notre région. Ce mercredi, c’est à la Canebière, à Neuchâtel, que RTN a posé ses valises pour son émission spéciale. Cette fanzone est mise en place à l’occasion de presque tous les matches de ce Mondial.

Pour le 16e de finale de la Suisse à cette Coupe du monde, RTN vous concoctera une nouvelle émission spéciale en directe de l'Autonova Fanzone de Salavaux. /yca


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

Rubriques du dossier
Une Nati « nettement meilleure » contre la Bosnie, selon Yves Débonnaire

Une Nati « nettement meilleure » contre la Bosnie, selon Yves Débonnaire

Johan Manzambi fait éclater le verrou bosnien

Johan Manzambi fait éclater le verrou bosnien

Émission spéciale Coupe du monde : Antoine Lehmann

Émission spéciale Coupe du monde : Antoine Lehmann

Suisse-Bosnie : les supporters neuchâtelois en veulent plus !

Suisse-Bosnie : les supporters neuchâtelois en veulent plus !

Actualités suivantes

Le Grand Chelem du FC Val-de-Travers

Le Grand Chelem du FC Val-de-Travers

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 14:00

Entre le Japon, la Suède et les Pays-Bas, une photo finish

Entre le Japon, la Suède et les Pays-Bas, une photo finish

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 13:48

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 09:22

Un but heureux libère les Colombiens

Un but heureux libère les Colombiens

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:09

Articles les plus lus

L'occasion en or du Canada

L'occasion en or du Canada

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:04

Un but heureux libère les Colombiens

Un but heureux libère les Colombiens

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:09

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 09:22

Entre le Japon, la Suède et les Pays-Bas, une photo finish

Entre le Japon, la Suède et les Pays-Bas, une photo finish

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 13:48

Suisse - Canada: à Vancouver, bataille pour la première place

Suisse - Canada: à Vancouver, bataille pour la première place

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 05:11

L'occasion en or du Canada

L'occasion en or du Canada

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:04

Un but heureux libère les Colombiens

Un but heureux libère les Colombiens

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:09

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 09:22

La Coupe du monde entre dans sa phase décisive

La Coupe du monde entre dans sa phase décisive

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 04:07

Le FC Val-de-Travers est promu

Le FC Val-de-Travers est promu

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 04:54

Suisse - Canada: à Vancouver, bataille pour la première place

Suisse - Canada: à Vancouver, bataille pour la première place

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 05:11

L'occasion en or du Canada

L'occasion en or du Canada

Football    Actualisé le 24.06.2026 - 06:04