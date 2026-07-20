« Le football a gagné »

L’Espagne qui n’a pourtant pas eu un parcours simple pour remporter ce titre : elle a affronté le Portugal, la Belgique et la France lors des matches à élimination directe, soit que des ténors du football mondial. La Roja a certainement eu l’un des parcours les plus difficiles de la compétition. « Si on compare à l’Argentine, je crois qu’il n’y a pas photo », sourit José Saiz. « Ils sont montés en puissance et ont été très bons quand il le fallait. »





Coup double

L'Espagne a fait coup double à plusieurs niveaux. Tout d’abord, c’était son deuxième titre de champion du monde après celui de 2010. L’équipe ibérique a également enchaîné avec un sacre à l’Euro en 2024 et celui-là au Mondial. Enfin c’est un doublé mondial historique pour le football espagnol dans son ensemble, puisque le pays a remporté le titre en Coupe du monde chez les hommes et chez les femmes. « Cela se développe dans d’autres pays, mais pour l’instant, l’Espagne a un temps d’avance », conclut José Saiz. /lgn