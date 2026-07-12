Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

L’ancienne arbitre internationale lance un coup de gueule contre l’assistance vidéo à l’arbitrage après le carton rouge reçu par Breel Embolo lors de la défaite de la Suisse en Coupe du monde.
Nicole Petignat ne décolère pas après l’élimination de la Suisse en Coupe du monde de football dimanche matin. La sélection nationale a perdu 3-1 en prolongation contre l’Argentine en quart de finale. Mais l’ancienne arbitre internationale est surtout remontée contre une décision arbitrale survenue à la 72e minute. Monsieur Joao Pinhero a donné un second avertissement à Breel Embolo pour simulation, synonyme d’exclusion de l’attaquant. Sur cette action, l’arbitre portugais avait d’abord averti un Argentin pour une faute sur l'avant-centre, avant de se déjuger suite à la vérification des images auprès de l’assistance vidéo. Si la Nati, en infériorité numérique, a emmené l’Albicéleste en prolongation, elle a fini par craquer à la 112e et 121e minute de jeu.
Nicole Petignat : « Je suis écœurée »
Pour Nicole Petignat, cette décision est une application froide de la règle. « Il n’y a même pas de philosophie pour l’arbitre là. Il y a une pression énorme parce que la VAR a 25 angles de vue et elle dit qu’il y a une simulation, point barre », s’agace la Jurassienne qui est triste pour « ces pauvres arbitres » qui n’ont plus de place pour exprimer leur personnalité. « Il n’y a plus d’humanité, il n’y a que du fric », fulmine l’ancienne arbitre internationale. /nmy