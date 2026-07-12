Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

L’ancienne arbitre internationale lance un coup de gueule contre l’assistance vidéo à l’arbitrage ...
Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

L’ancienne arbitre internationale lance un coup de gueule contre l’assistance vidéo à l’arbitrage après le carton rouge reçu par Breel Embolo lors de la défaite de la Suisse en Coupe du monde.

A la 72e minute, Breel Embolo a été exclu de la partie par l'arbitre portugais Joao Pinhero. (Photo : EPA/Will Oliver) A la 72e minute, Breel Embolo a été exclu de la partie par l'arbitre portugais Joao Pinhero. (Photo : EPA/Will Oliver)

Nicole Petignat ne décolère pas après l’élimination de la Suisse en Coupe du monde de football dimanche matin. La sélection nationale a perdu 3-1 en prolongation contre l’Argentine en quart de finale. Mais l’ancienne arbitre internationale est surtout remontée contre une décision arbitrale survenue à la 72e minute. Monsieur Joao Pinhero a donné un second avertissement à Breel Embolo pour simulation, synonyme d’exclusion de l’attaquant. Sur cette action, l’arbitre portugais avait d’abord averti un Argentin pour une faute sur l'avant-centre, avant de se déjuger suite à la vérification des images auprès de l’assistance vidéo. Si la Nati, en infériorité numérique, a emmené l’Albicéleste en prolongation, elle a fini par craquer à la 112e et 121e minute de jeu.

Nicole Petignat : « Je suis écœurée »

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Pour Nicole Petignat, cette décision est une application froide de la règle. « Il n’y a même pas de philosophie pour l’arbitre là. Il y a une pression énorme parce que la VAR a 25 angles de vue et elle dit qu’il y a une simulation, point barre », s’agace la Jurassienne qui est triste pour « ces pauvres arbitres » qui n’ont plus de place pour exprimer leur personnalité. « Il n’y a plus d’humanité, il n’y a que du fric », fulmine l’ancienne arbitre internationale. /nmy


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