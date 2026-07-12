Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

Nicole Petignat ne décolère pas après l’élimination de la Suisse en Coupe du monde de football dimanche matin. La sélection nationale a perdu 3-1 en prolongation contre l’Argentine en quart de finale. Mais l’ancienne arbitre internationale est surtout remontée contre une décision arbitrale survenue à la 72e minute. Monsieur Joao Pinhero a donné un second avertissement à Breel Embolo pour simulation, synonyme d’exclusion de l’attaquant. Sur cette action, l’arbitre portugais avait d’abord averti un Argentin pour une faute sur l'avant-centre, avant de se déjuger suite à la vérification des images auprès de l’assistance vidéo. Si la Nati, en infériorité numérique, a emmené l’Albicéleste en prolongation, elle a fini par craquer à la 112e et 121e minute de jeu.