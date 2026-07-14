Le Mondial sans la Suisse, allez-vous continuer de regarder ?

La première demi-finale de la Coupe du monde de football se joue ce mardi à 21h. Elle opposera la France à l’Espagne, alors que l’Argentine, tombeuse de la Suisse, affrontera l’Angleterre mercredi soir. Est-ce que les Neuchâtelois vont regarder ces matches ? RTN a recueillis des avis.
La Coupe du monde de football reprend ses droits ce mardi. La première demi-finale opposera la France à l’Espagne à 21h à Dallas. La seconde sera mercredi, entre l’Argentine et l’Angleterre. Un dernier carré sans la Suisse, qui a vu son parcours stoppé dimanche à l’aube par les champions du monde en titre, en quart de finale. RTN est allé sur des terrasses à Neuchâtel vous demander si vous alliez continuer de regarder le Mondial, même sans la Nati.
Le Mondial sans la Suisse : vous regardez ?
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