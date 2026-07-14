Le Mondial sans la Suisse, allez-vous continuer de regarder ?

La Coupe du monde de football reprend ses droits ce mardi. La première demi-finale opposera la France à l’Espagne à 21h à Dallas. La seconde sera mercredi, entre l’Argentine et l’Angleterre. Un dernier carré sans la Suisse, qui a vu son parcours stoppé dimanche à l’aube par les champions du monde en titre, en quart de finale. RTN est allé sur des terrasses à Neuchâtel vous demander si vous alliez continuer de regarder le Mondial, même sans la Nati.