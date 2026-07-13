Nati : la fierté au lendemain de l’élimination

« Oui, nous sommes évidemment tristes. Mais nous sommes surtout méga fiers ». Telle est la phrase sur laquelle le président de l'Association suisse de football Peter Knäbel a souhaité conclure une conférence de presse de bilan tenue dimanche à Kansas City, après la défaite de la Suisse contre l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde. Assis entre le sélectionneur Murat Yakin et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, Peter Knäbel semblait moins affecté que les autres par le crève-cœur survenu douze heures plus tôt. Il a souhaité retenir la fierté d'avoir offert aux plus jeunes supporters suisses « des moments qu'ils n'oublieront jamais. » La pilule était un peu plus dure à avaler pour Pierluigi Tami, qui vivait son dernier tournoi avant sa retraite prévue en septembre, et qui ne digérait pas bien l’expulsion de Breel Embolo.

Au-delà du bilan, le journaliste sportif de la RTS Joël Robert relève les prestations de l’équipe de Suisse, individuellement et collectivement. « C’est une équipe qui n’a pas perdu de match avant la défaite contre l’Argentine », relève-t-il. Après « une mise en route un petit peu compliquée contre le Qatar », la machine était lancée avec « LA révélation : Johan Manzambi ». L’attaquant genevois a été décisif dès qu’il entrait sur le terrain et son absence contre la Colombie et l’Argentine s’est fait ressentir, déplore Joël Robert. Mais le rédacteur en chef adjoint des sports à la RTS tient à souligner les bonnes performances de toute l’équipe. « On a vu qu’elle a pu compter sur ses joueurs-cadres, une très bonne défense, un bon gardien. Ndoye était également très bon sur son côté », explique Joël Robert. L’objectif de la Nati, avant le début du tournoi, était de jouer les quarts de finale : elle l’a concrétisé sur le terrain. « Une preuve que l’équipe grandit, mûrit ! »