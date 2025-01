Et si le football se jouait avec des chiffres désormais ?

Les joueurs en raffolent

Outre les équipes, les joueurs sont aussi intéressés par la data et prennent en compte cet aspect dans leur jeu. « Les agents donnent aux joueurs tous ces chiffres pour qu’ils puissent se situer dans différents registres de jeu et au niveau physique », note Raffaele Poli. De son côté, Christophe Moulin juge bénéfique de donner les statistiques aux joueurs, mais « il faut surtout que le joueur s’intéresse à sa performance. Il doit voir les images qui sont en rapport avec la statistique. OK tu as gagné des duels, mais comment tu les as gagnés ? Tu as fait tant de passes réussies, mais combien étaient dangereuses ? C’est ça qui m’intéresse », argumente ce dernier. Que les puristes se rassurent donc : ce n’est pas pour demain que le football se jouera avec des chiffres et non plus avec des pieds. /dpi