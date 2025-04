Bosna Neuchâtel reste sur son nuage. Le club de football vaudruzien a pris la mesure samedi des BSC Old Boys 2-0 en 2e ligue interrégionale. Grâce à ce succès contre les Bernois, la troupe d’Erik Diaz signe une troisième victoire de rang. Elle a construit sa réussite grâce à des buts de Muhidin Becirovic (33e) et d’Owe Ituku Bonyanga (74e). Grâce à cette victoire, Bosna occupe la huitième place du classement et prend cinq longueurs d’avance sur la zone de relégation. /dpi