Samedi à oublier pour le FCC et Coffrane

Les clubs neuchâtelois ont fait pâle figure samedi en 1re Ligue de football. Le FC La Chaux-de-Fonds a été dominé par Nater-Oberwallis 3-1, alors que Coffrane a été écrasé par Echallens Région 6-0. Dans le premier match de l’après-midi, le FCC avait pourtant idéalement lancé sa rencontre en ouvrant le score peu après la demi-heure grâce à Sullivan Lakhamy. Les Vaudois ont toutefois égalisé quatre minutes plus tard et ont passé l’épaule entre la 68e et la 70e.







Coffrane à la rue

Coffrane n’a pas eu voix au chapitre un peu plus tard dans l’après-midi. Les Vaudruziens étaient déjà menés 4-0 alors que l’heure de jeu n’avait même pas été franchie. La troupe d’Antonio Baldi a même bu le calice jusqu’à la lie lorsque Mohamed Bentahar a raté un pénalty. Au classement, le FCC reste sous la barre, mais seulement à un point du premier non-relégable qui est … Coffrane. /dpi