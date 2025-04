Face aux gros, Neuchâtel Xamax veut faire sa loi

Neuchâtel Xamax veut imposer sa loi. Sixième au classement, le club de football « rouge et noir » se déplace dimanche après-midi sur la pelouse du quatrième de Challenge League Vaduz. Les Neuchâtelois veulent confirmer leur regain de forme, eux qui ont pris six points sur les trois derniers matches. Toutefois le coach xamaxien Anthony Braizat se méfie d’une équipe liechtensteinoise qu’il juge « expérimentée et capable d’imposer son rythme » notamment grâce à ses attaques en profondeur. Cette observation a obligé le tacticien français à retravailler les corners, principalement défensif cette semaine à l’entrainement. « Le but du jeu, c’est de rester à zéro but encaissé le plus longtemps possible et sur une action individuelle ou collective pour faire la différence. On voit que mentalement on est mieux et moins friables, mais pas sur les corners. On l’a montré sur le dernier match », note Anthony Braizat.