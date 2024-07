« Sur la route de l’Euro » avec l’Association neuchâteloise de football

Dans un peu plus de 48 heures, on connaitra l’équipe qui succèdera à l’Italie au palmarès de l’Euro de football. Dimanche à Berlin, l’Espagne et l’Angleterre vont se disputer la victoire finale. Avec notre expert du jour, le directeur du football à Neuchâtel Xamax, Christophe Moulin, nous avons analysé sous toutes ses coutures ce duel pour le titre afin de savoir si l’Espagne fait vraiment office de favori ou alors si l’Angleterre va enfin mettre la main sur un trophée qu’elle n’a jamais gagné. Christophe Moulin nous a également livré son évaluation de cet Euro 2024.