« Sur la route de l’Euro » avec le FC Le Locle

Il n’en reste plus que huit… pour un titre. Et parmi eux, la Suisse ! Les quarts de finale de l’Euro prennent leur envol ce vendredi par la rencontre Espagne – Allemagne, qualifiée parfois de finale avant la lettre. Ce rendez-vous est suivi du match France – Portugal. La Suisse jouera contre l’Angleterre samedi à 18 heures. Le dernier quart de finale opposera les Pays-Bas à la Turquie. Autant de duels qui ne manqueront pas de piment et d’intérêt.