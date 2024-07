« Sur la route de l’Euro » avec le FC Val-de-Ruz

Le FC Val-de-Ruz milite en 3e ligue neuchâteloise de football. Il occupe trois sites de la vallée : les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon et Dombresson. Il dispose du plus important mouvement junior du canton et s’inscrit en priorité comme un club formateur. En avril dernier, ses dirigeants ont d’ailleurs lancé une initiative communale pour pérennise la formation de la relève. Pierre-Emmanuel Buss et Francesco Garufo, dirigeants du club, en parlent dans la troisième partie d’émission, « Sur la route de l’Euro ».