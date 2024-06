« Sur la route de l’Euro » avec le FC Bevaix

La phase de poule de l’Euro 2024 a rendu son verdict. Les grosses nations du football ont toutes passé le cap, mais n’ont pas convaincu. Une exception : L’Espagne qui a impressionné dans le jeu et qui est la seule équipe a terminé cette première étape avec trois victoires et neuf points au compteur. C’est le point de vue de notre expert, Max Veloso, ancien joueur de Xamax. Il souligne aussi certaines bonnes surprises et se projette sur le huitième de finale de la Suisse.