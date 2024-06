« Sur la route de l’Euro » avec le FC La Sagne

Il n’y a pas eu de choc jeudi soir à Gelsenkirchen. L’Espagne a balayé l’Italie 1-0 et a offert une leçon de football lors de l’Euro. La Squadra en revanche a déçu. Au point que certains doutent de sa qualification pour les huitièmes. Un autre gros a déçu jeudi. L’Angleterre a été tenue en échec par le Danemark 1-1 et semble incapable de pouvoir libérer sa puissance offensive. Enfin, la France joue vendredi soir contre les Pays-Bas et ne sait toujours pas si elle pourra compter sur son joyau Kylian Mbappé. Tous ces thèmes sont analysés par notre expert, l’entraineur du FC La Sagne Salvatore Natoli.