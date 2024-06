« Sur la route de l’Euro » avec le FC Les Brenets

La Suisse est à une victoire des huitièmes de finale de l’Euro de football en Allemagne. Elle peut composter son billet mercredi soir contre l’Écosse à Cologne. Un doute subsiste néanmoins sur les titulaires que va choisir le sélectionneur Murat Yakin. Ancien défenseur de Neuchâtel Xamax entre 1980 et 1990, Pierre Thévénaz a analysé la communication de Murat Yakin. Il est également revenu sur la timide victoire du Portugal mardi soir et a parlé du jeu des deux joyaux allemands Florian Wirz et Jamal Musiala.