« Sur la route de l’Euro » avec le FC Corcelles-Cormondrèche

« Sur la route de l’Euro », c’est aussi évoquer la passion du football au travers des clubs de la région. Ce mardi, focus sur le FC Corcelles-Cormondrèche avec son président Davide Cassiano. Le club vise la promotion de sa première équipe en 3e ligue et entend relever la qualité de son mouvement juniors pour éviter que les meilleurs jeunes partent. Et ce week-end, 22 et 23 juin, se tient un des évènements phares de l’année pour le club : le grand tournoi du FCCC qui va réunir des équipes juniors G, F, E et D.