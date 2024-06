« Sur la route de l’Euro » avec le FC Colombier

« Sur la route de l’Euro » s’invite tous les jours du lundi au vendredi dans les clubs de notre région. Et pour cette première émission, c’est le FC Colombier qui ouvre les feux. Le président du club, Joaquim Passos, et son comité ambitionnent un rapide retour de la première équipe en 2e ligue et de renforcer la formation d’un club qui compte de très nombreux juniors. Il y a également la volonté de créer une équipe féminine.