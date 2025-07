Pauline Roy ambassadrice du VTT neuchâtelois

Le maillot jaune a chuté, mais il a gagné définitivement. Julien Vuilliomenet a inscrit son nom au palmarès de la Raiffeisen Trans VTT 2025. Le vététiste de Savagnier a encore remporté la cinquième et dernière étape mercredi soir à Couvet, au terme d’une boucle de 17,3 kilomètres. Il a précédé son dauphin habituel, le Français Alexis Vivot, d’une poignée de secondes. Les deux hommes sont séparés par 1'14'' au classement général final.

Mais Julien Vuilliomenet a frisé le code sur les routes et chemins du Val-de-Travers, après avoir été victime d’une longue glissade dans un virage. Il a chuté sans gravité : « Cette erreur aurait pu me coûter cher. J’ai été victime d’une belle glissade dans un virage. Mais je me suis relevé rapidement et j’ai pu repartir avec Alexis avant de le distancer à nouveau dans la petite montée qui a suivi. »