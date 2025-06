Raiffeisen Trans VTT : les leaders ne font pas de quartier

Une fois de plus, Pauline Roy et Julien Vuilliomenet se sont imposés sur la Raiffeisen Trans VTT. Ils ont remportés mercredi soir la quatrième étape au Quartier, à La Chaux-du-Milieu. Tous les deux augmentent leur avance en tête du classement général, ils signent respectivement leur quatrième et leur troisième succès de cette édition 2025 de la compétition.

La vététiste de La Chaux-de-Fonds a bouclé le parcours de 19,9 kilomètres en 55’26’’, laissant Elodie Python à près de deux minutes. Le coureur de Savagnier a signé un temps de 46’21’ devant le Français Alexis Vivot.

La prochaine étape sera aussi la dernière. Elle a lieu mercredi à Couvet sur 17,3 km et 497 mètres de dénivelé positif. /jhi