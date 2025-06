Changement de météo sur la Raiffeisen Trans VTT

Après la boue et la pluie de Fenin la semaine dernière, place au soleil à Gorgier pour les coureurs de la Raiffeisen Trans VTT mercredi soir. Pauline Roy et Nils Correvon ont remporté cette deuxième étape organisée sur la commune de La Grande Béroche.

La Chaux-de-Fonnière a bouclé le parcours en 42 minutes et 10 secondes. Elle s’est imposée devant la Vaudoise Lena Breitler et Dounia Challandes. Au classement général, elle ne leur laisse que les miettes, puisqu’elle compte déjà plus de quatre minutes sur la première.

Arrivé en quatrième position mercredi derrière Nils Correvon (vainqueur en 36’16’’), Nicolas Lüthi et Alexis Vivot, Julien Vuillomenet trône toujours en tête du général. Mais l’assise du coureur de Savagnier vacille : seules deux secondes le séparent du Français Alexis Vivot.

Prochaine étape pour la Trans VTT, mercredi prochain à La Brévine, sur un parcours de 16,9 kilomètres. /jhi