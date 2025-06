Crépis de la tête aux pieds, Julien et Pauline aiment ça

Julien Vuillioment a distancé ses deux dauphins, respectivement les Français Alexis Vivot et Maxime Mainier de 7 et 28 secondes.





Déjà lauréate du classement général féminin à quatre reprises, Pauline Roy est elle bien partie pour inscrire à nouveau son nom palmarès. La Chaux-de-Fonnière a déjà creusé un écart conséquent d’1’21’’ sur sa dauphine, la Boudrysanne Tess De Almeida. Elle a su aussi éviter les pièges d’un parcours très glissant : « C’est vrai qu’il peut avoir un peu plus facilement des pièges. Il y a beaucoup de boue et on ne voit pas forcément tous les cailloux. » Un parcours glissant et salissant donc : « Oui on aime ça, mais il me faudrait certainement beaucoup de temps pour me laver », raconte hilare Pauline Roy, crépie de boue de la tête au pied.