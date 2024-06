Raiffeisen Trans : Roy et Correvon vainqueurs à Cernier

Deuxième étape, deuxième victoire pour Pauline Roy dans la Raiffeisen Trans VTT. La cycliste neuchâteloise s’est imposée mercredi soir à Cernier. Elle a parcouru la boucle de 16 kilomètres et près de 400 mètres de dénivelé en 39 minutes 22 secondes. Elle a devancé ses rivales Elodie Python et Ilona Chavaillaz de plus d’une minute et domine toujours le classement général dames.

Chez les messieurs, en l’absence d’Alexandre Balmer, c’est le Vaudois Nils Correvon qui s’est imposé mercredi sur les pistes du Val-de-Ruz, en 33 minutes et 7 secondes. Il l’a emporté d’une courte tête devant deux Alexis : Alexis Vivot, deuxième et Alexis Cohen, qui complète le brelan. Ce dernier est en tête au général.

Mercredi prochain, cap sur La Brévine pour la troisième étape. /jhi