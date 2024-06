Le championnat du monde des vététistes neuchâtelois

Le rendez-vous demeure incontournable pour tout vététiste qui se respecte : la première étape de la Raiffeisen Trans a lieu ce mercredi soir au départ de la Rouvraie, à Bevaix. Au programme : une boucle de 17 km pour 460 mètres de dénivellation. La formule de la course est similaire au BCN Tour, en course à pied : elle se déroule sur cinq mercredis soirs consécutifs. Sa popularité est en revanche beaucoup plus faible. Le cap des 400 inscriptions est à peine franchi. Et pourtant, les organisateurs s’appliquent à imaginer des étapes attractives, sans difficultés techniques, à la portée de tous.

En réalité, la faiblesse de la participation constitue un atout au moment de tracer les parcours. Par rapport au BCN Tour, l’approche est différente : « On a moins de monde. On peut se permettre de dénicher des beaux petits chemins en forêt, des singles, de moindre largeur que la course pédestre », explique Michel Sinz, le concepteur des parcours.