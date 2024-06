Du VTT entre femmes

Une reconnaissance réservée exclusivement aux femmes : le coup d’envoi de la Raiffeisen Trans sera donné mercredi à Bevaix. Cet événement cycliste se déroule selon le même schéma que le BCN Tour, sur cinq mercredis soir consécutifs. Mais avec un VTT et non en course à pied. La Raiffeisen Trans est ouverte à toutes et à tous et ses parcours sont tracés en conséquence, sans difficulté majeur. Sa popularité n’a toutefois rien à voir avec le BCN Tour et la participation ne dépasse pas les mille vététistes.

Lauréate des deux dernières éditions et ambassadrice de l’événement, Pauline Roy estime que les femmes n’osent parfois pas s’inscrire. Et pour réfréner ces réticences, la Chaux-de-Fonnière invite ainsi toutes les femmes intéressées à prendre part à un « Women Ride », mardi 4 juin à La Rouvraie, soit une reconnaissance commune du parcours réservée exclusivement aux femmes, la veille de la course : « Le but, c’est de faire une reconnaissance tranquillement avec moi. Rouler entre filles et femmes. Il s’agit aussi d’enlever cette pression qui existe, de faire des courses avec des hommes, qui veulent absolument aller vite. Le but est vraiment de les mettre en confiance, pour qu’elles soient à l’aise le jour de la compétition. »