La Raiffeisen Trans VTT se remet en selle

C’est une épreuve très attendue par les amoureux de VTT. La Raiffeisen Trans revient dans quelques semaines sur les sentiers neuchâtelois pour sa 31e édition. Les organisateurs ont présenté mercredi matin le parcours des cinq étapes et les nouveautés de la manifestation prévue les mercredis soir du 5 juin au 3 juillet.





Une première aux Bayards

Lors de cette édition, les vététistes auront l’occasion de prendre part à cinq étapes, longues de 16 à 22 kilomètres et au dénivelé compris entre 400 et 500 mètres. « C’est vraiment des parcours destinés aux populaires. On veut toucher des gens qui ne font pas forcément d’autres courses », explique Michel Sintz, organisateur de la manifestation.