Pauline Roy et Nicolas Lüthi s’adjugent la Raiffeisen Trans 2023

On prend les mêmes et on recommence. Pauline Roy et Nicolas Lüthi remportent une nouvelle fois la Raiffeisen Trans VTT. Les deux vététistes étaient déjà montés sur la plus haute marche du podium l’année dernière lors de la course par étapes neuchâteloise.

Mercredi soir à La Chaux-de-Fonds, Pauline Roy a enlevé la cinquième manche (cinq sur cinq pour cette édition) avec plus d’une minute d’avance sur Marie Dufossé. La Chaux-de-Fonnière s’impose au général en 3h37’03’’ avec 4’07’’ d’avance sur sa dauphine française.

Nicolas Lüthi a lui cédé la victoire de l’étape sur la ligne d’arrivée à Jim Breitler. Le Saint-Blaisois s’est imposé au classement général en 3h11’11’’. /dsa