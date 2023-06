Pauline Roy reine de la Raiffeisen Trans

« Il y a du lourd aujourd’hui » a lancé à la cantonade un observateur averti, au départ de la 4e et avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT, mercredi à Savagnier. La participation était en effet déjà relevée par la seule présence d’Alexandre Balmer. L’ancien champion du monde juniors ne s’est pas seulement déplacé pour la gagne. Il nous a affirmé être venu aussi par amitié et soutien envers les organisateurs même si, au bilan final, il a mis tout le monde d’accord. Le vététiste chaux-de-fonnier s’est imposé à plus de 31 km/h de moyenne au terme d’une boucle de 18,6 kilomètres plutôt roulante. Il a toutefois avoué après son effort qu’il avait dû se sortir les pouces pour battre de sept secondes son dauphin et meilleur camarade d’entraînement, Alexis Cohen, le local de l’étape. Alexandre Balmer était certainement aussi brin émoussé par les trois heures et demi de son entraînement intensif du matin.

Quoi qu’il en soit, les deux hommes n’entraient pas en ligne de compte pour le classement général. Dans cette optique, Nicolas Lüthi et Jim Breitler se livrent toujours une lutte sans merci. Troisième au Val-de-Ruz, le Marinois a repris la seconde perdue sur le Vaudois une semaine plus tôt. Et avant l’ultime étape, mercredi 28 juin à La Chaux-de-Fonds, Nicolas Lüthi conserve 17 secondes d’avance sur Jim Breitler. Une avance infime !