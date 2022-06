Nicolas Lüthi et Pauline Roy sacrés au Quartier

Insatiable Nicolas Lüthi ! Le vététiste d’Hauterive a rajouté une ligne de plus à son palmarès en remportant le classement général de la Raiffeisen Trans au terme de la 5e et dernière étape mercredi au Quartier, à La Chaux-du-Milieu. Le coureur neuchâtelois a parfaitement géré son avance pour empocher le trophée pour la sixième fois au terme de l’ultime boucle de 17,4 kilomètres et après 38’54’’ d’effort. Une réussite que savoure le sportif de bientôt 35 ans.