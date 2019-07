Alexandre Balmer en démonstration

Ni chute, ni crevaison : Nicolas Lüthi et Florence Darbellay, chez les dames, ont été épargnés par un incident majeur, toujours possible en VTT. Ils ont définitivement accroché au cintre le maillot jaune de la Raiffeisen Trans. C’était mercredi soir à l’occasion de la cinquième et dernière étape de la course qui s’est tenue au Manège du Quartier, à La Chaux-du-Milieu.

Deuxième ex aequo de l’étape du jour avec son coéquipier Vitor Rodriguez, Nicolas Lüthi a été uniquement battu mercredi par…l’imbattable Alexandre Balmer. Le champion du monde juniors VTT n’entrait toutefois pas en ligne de compte pour le général. Il s’est imposé avec aisance distançant ses deux dauphins de plus d’une minute. Et pourtant, il a abordé la course plutôt fatigué. Le matin encore, il avait roulé trois heures.