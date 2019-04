Le voile est levé sur la Raiffeisen Trans 2019

C’est le rendez-vous incontournable des adeptes de compétition de VTT dans la région. Les contours de la 11e édition de la Raiffeisen Trans ont été dévoilés jeudi matin à Neuchâtel. Cinq étapes de 18 kilomètres environ figurent au programme : Corcelles, Les Ponts-de-Martel, Bevaix, Rochefort et Le Quartier accueilleront les départs et arrivées. Les épreuves se tiendront tous les mercredis soir du 5 juin au 3 juillet.

Petit changement mais d’importance, cette année les départs seront donnés à 19h15 et non plus à 19 heures. En cause, la catégorie « randonnée », qui démarre avant et qui prend de l’ampleur au fil des éditions, notamment avec toujours plus de participants à vélo électrique. /jpp





Les étapes